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В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся арене УГМК
В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене УГМК произошел пожар. Сигнал о возгорании на стройплощадке на улице Степана Разина поступил днем 17 августа, сообщили в МЧС города.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым», — сообщили в ведомстве.
С территории строительной площадки эвакуировали 200 человек. Позже пожарные локализовали возгорание — горели краски и утеплитель на площади 10 кв. м.
Арену на 12 тыс. зрителей начали строить в 2018 году, ее проектная стоимость — 23 млрд руб.