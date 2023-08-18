Адвокаты предложили перенести суд над Трампом на 2026 год

Адвокаты Трампа предложили перенести суд по делу о штурме Капитолия на апрель 2026 года

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить судебное заседание по делу о штурме Капитолия на апрель 2026 года. Письмо стороны защиты опубликовано в документах Федерального суда округа Колумбия.

«Президент Дональд Трамп через своего адвоката направляет этот ответ, возражая против предложенного правительством графика судебных разбирательств <...>, и убедительно просит суд поместить это дело в календарь судебных заседаний на апрель 2026 года», — говорится в документе.

Спецпрокурор Джек Смит ранее предложил в качестве даты начала судебного разбирательства 2 января 2024 года. По его оценке, расследование этого дела потребует не больше четырех-шести недель.

Уголовное дело против Трампа касается штурма Капитолия, который произошел в январе 2021 года. В заявлении суда сказано, что экс-президент вместе с подельниками сознательно и преднамеренно сговорились для изменения исхода выборов в пользу Трампа. Кроме этого, всем подсудимым были предъявлены обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

До этого политику были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены выборов 2020 года, в ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Сам Трамп вину не признает. Он просил судить его после выборов 2024 года.