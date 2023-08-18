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В России начались испытания ударного дрона «Сюрприз»

«Робоавиа»: испытания ударного дрона «Сюрприз» идут в интересах сухопутных войск

Для нужд российских сухопутных войск ведется разработка ударного дрона «Сюрприз», он способен нести две мины калибра 82 мм. Об этом заявил руководитель московского представительства предприятия-разработчика беспилотника «Робоавиа» Валентин Киселев, передает «РИА Новости».

«В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска», — сказал он, уточнив, что беспилотник будет направлен в сухопутные войска.

В середине июня состоялась первое боевое применение отечественного беспилотника «Привет-82». Беспилотник поразил опорный пункт ВСУ.

В ходе удара применялась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Дистанция до цели удара составила 12 км.

Теги
дрон Сухопутные войска производство оружия
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