В России начались испытания ударного дрона «Сюрприз»
Для нужд российских сухопутных войск ведется разработка ударного дрона «Сюрприз», он способен нести две мины калибра 82 мм. Об этом заявил руководитель московского представительства предприятия-разработчика беспилотника «Робоавиа» Валентин Киселев, передает «РИА Новости».
«В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска», — сказал он, уточнив, что беспилотник будет направлен в сухопутные войска.
В середине июня состоялась первое боевое применение отечественного беспилотника «Привет-82». Беспилотник поразил опорный пункт ВСУ.
В ходе удара применялась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Дистанция до цели удара составила 12 км.