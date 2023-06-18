Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ

Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Око».

«Первое боевое применение «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении. Удар был успешным.

Дистанция до цели составила 12 км. В ходе удара применялась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение.

Технология «подхват» является особенностью данного типа дронов. Она позволяет оператору, который находится непосредственно на месте применения, подхватить борт и направить его на точку применения.

«При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника. Далее около линии боестолкновения оператор при помощи пульта осуществляет подхват управления и идет на цель», — подчеркнули в «Око».

В «Око» заявили, что дрон прост и удобен в применении. Опыт пилотирования дрона у оператора составлял один день, а общий срок подготовки — пять дней.

В начале мая ТАСС сообщил, что в Свердловской области создали дрон «Упырь». Он был собран с применением 3D-принтера. Беспилотник предназначен в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Финансирование осуществлялось с помощью сборов в телеграм-каналах пророссийских «военкоров».