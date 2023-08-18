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Военная операция в Сирии ,  
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В Минобороны сообщили об опасном сближении F-35 США с Су-35 в Сирии

Минобороны: истребители F-35 США опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в Сирии
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Военная операция в Сирии

Два истребителя F-35 американской коалиции опасно сблизились с российскими Су-35 в небе над Сирией в районе Эт-Танф. Об этом сообщается на брифинге российского Центра по примерению враждующих сторон.

Инцидент произошел 16 августа с 11:10 до 11:37. «На высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии», — говорится в сообщении.

Российские истребители предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения, говорится в отчете Минобороны.

Ранее 14 августа норвежский самолет Р-8А «Посейдон» приближался к российской госгранице. Для его перехвата в воздух был поднят МиГ-29, прикрепленный к Северному флоту. Когда российский самолет подлетел, «иностранный военный самолет выполнил разворот», заявили военные. Гграница нарушена не была.

Теги
Сирия США F-35 Су-35 истребители
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