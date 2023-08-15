МЧС: в Красноярске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв.м.

В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом, сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.

Судя по опубликованному ведомством фото, загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении участвовали 104 человека и 37 единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

Загорелась кровля дома №13 в переулке Маяковского, уточнила мэрия Красноярска в своем телеграм-канале. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Власти отправили на место происшествия четыре автобуса, в случае необходимости местным жителям предоставят временное жилье.

На место пожара приехал первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.

В Петербурге 13 августа пожар произошел в банном комплексе. Загорелись четыре деревянных дома общей площадью 325 кв. м.

В тушении пожара участвовали 22 человека и пять единиц техники. Возгорание ликвидировали примерно через два часа. Информация о пострадавших не поступала.