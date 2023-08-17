Лукашенко заявил, что цели спецоперации уже выполнены

Президент Белоруссии Лукашенко: цели СВО на сегодняшний день уже выполнены

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Цели военной операции на сегодняшний день уже выполнены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Лукашенко спросили, называл ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах будут считаться выполненными цели СВО. Белорусский лидер ответил, что не обсуждал с ним эту тему.

«Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены», — добавил Лукашенко. Он уточнил, что Украина больше никогда не будет вести себя «так агрессивно» в отношении России, как до февраля 2022 года.

Путин, объявляя о начале военной операции, называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В конце января президент назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

В июне Путин заявил, что цели СВО меняются в зависимости от ситуации, но в целом остаются теми же.