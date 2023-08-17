Швейцария опубликовала стратегию модернизации армии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе в последнее время Швейцария должна укреплять армию и весь оборонный комплекс, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны. Расходы на армию постепенно должны вырасти до 1% ВВП страны.

«Вооруженным силам требуются годы на переоснащение и модернизацию («взросление») в людском, материальном и технологическом отношении. Первоначально это включает инвестиции в размере около 13 миллиардов франков до 2030-го года. Постепенное увеличение бюджета армии до 1 процента от валового внутреннего продукта, принятое Федеральным советом и парламентом, сделает это возможным», — говорится в сообщении.

Правительство определило три основные направления по укреплению обороноспособности:

адаптивное развитие военного потенциала: армию нужно модернизировать «небольшими шагами», а не с помощью масштабных реформ;

использование возможностей технологического прогресса: новые технологии должны позволить действовать быстрее и точнее на больших расстояниях, что снизит риски для военнослужащих в боевых операциях

укрепление международного сотрудничества с НАТО и ЕС.

Швейцария неоднократно заявляла о своей официальной позиции как нейтральной страны, в силу чего отказывала в реэкспорте боеприпасов и вооружений для поставок на Украину.

В июне 2023 года сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в конфедерации оружие и боеприпасы.



«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — говорилось в сообщении.



Поправки, предложенные парламентариями, регулируют реэкспорт швейцарского оружия в целом. Передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом», уточняется в сообщении. Решение может иметь обратную силу.



Вариант документа, который принял Совет кантонов, предусматривает, что страны-покупатели вооружений по-прежнему будут должны подписывать декларацию о запрете реэкспорта, однако ее срок будет ограничен пятью годами для государств, «разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля». Также реэкспорт будет возможен только для стран, не нарушающих права человека и не применяющих оружие против гражданского населения.