branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 16 авг, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 16 авг, 17:23
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 17:48
«Луна-25» передала снимок невидимого с Земли участка Луны Технологии и медиа, 17:43
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку сезона Спорт, 17:39
Швейцария опубликовала стратегию модернизации армии Политика, 17:38
Reuters узнал о продаже госбанками Китая долларов для стабилизации юаня Экономика, 17:27
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
«Затишье перед бурей». Что будет с биткоином после падения Крипто, 17:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Москве запустили движение на МЦД-3. Фоторепортаж Общество, 17:12 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:04
Путин поручил платить детские пособия независимо от роста доходов Общество, 17:04
ВТБ вслед за «Сбером» объявил о повышении ставок по ипотеке Финансы, 17:03
ПСБ первым провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физлицом Пресс-релиз, 17:01
ЭКОВАС заявил о плане ввести войска в Нигер, если дипломатия не сработает Политика, 16:59
Как креативные индустрии влияют на развитие российских регионов Тренды, 16:59
Политика ,  
0 

Швейцария опубликовала стратегию модернизации армии

Правительство Швейцарии: расходы на армию должны составить в ближайшее время 1% ВВП
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе в последнее время Швейцария должна укреплять армию и весь оборонный комплекс, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны. Расходы на армию постепенно должны вырасти до 1% ВВП страны.

«Вооруженным силам требуются годы на переоснащение и модернизацию («взросление») в людском, материальном и технологическом отношении. Первоначально это включает инвестиции в размере около 13 миллиардов франков до 2030-го года. Постепенное увеличение бюджета армии до 1 процента от валового внутреннего продукта, принятое Федеральным советом и парламентом, сделает это возможным», — говорится в сообщении.

Правительство определило три основные направления по укреплению обороноспособности:

  • адаптивное развитие военного потенциала: армию нужно модернизировать «небольшими шагами», а не с помощью масштабных реформ;
  • использование возможностей технологического прогресса: новые технологии должны позволить действовать быстрее и точнее на больших расстояниях, что снизит риски для военнослужащих в боевых операциях
  • укрепление международного сотрудничества с НАТО и ЕС.

Швейцария неоднократно заявляла о своей официальной позиции как нейтральной страны, в силу чего отказывала в реэкспорте боеприпасов и вооружений для поставок на Украину.

В июне 2023 года сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в конфедерации оружие и боеприпасы.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — говорилось в сообщении.

Поправки, предложенные парламентариями, регулируют реэкспорт швейцарского оружия в целом. Передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом», уточняется в сообщении. Решение может иметь обратную силу.

Вариант документа, который принял Совет кантонов, предусматривает, что страны-покупатели вооружений по-прежнему будут должны подписывать декларацию о запрете реэкспорта, однако ее срок будет ограничен пятью годами для государств, «разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля». Также реэкспорт будет возможен только для стран, не нарушающих права человека и не применяющих оружие против гражданского населения.

Читайте на РБК Pro
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Я не справляюсь: как быстро избавиться от стресса
Теги
Швейцария оборона военные расходы
Материалы по теме
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России
Политика
Швейцария сочла нарушением закона реэкспорт бронемашины Eagle на Украину
Политика
Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия
Политика