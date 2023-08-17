Reuters узнал о продаже госбанками Китая долларов для стабилизации юаня

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Крупные государственные банки Китая продают доллары за юани на валютных рынках, чтобы замедлить обесценивание национальной валюты, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Такая продажа доллара может замедлить снижение курса офшорного юаня, чтобы не дать ему сильно отклониться от внутреннего курса.

Источники рассказали изданию, что государственные банки могут выполнять приказ Национального банка. Собеседники агентства отметили, что заметили активность банков в период торгов в Лондоне и Нью-Йорке.

Сейчас курсы внутреннего и офшорного юаня расходятся, поэтому Пекин принимает меры для сохранения баланса, считают источники агентства. Внутренний юань контролируется государством, офшорный определяется на торгах.

Центральный банк Китая стремится к тому, чтобы внутренний и офшорный юань обменивались в соотношении один к одному.

С начала месяца юань потерял около 2,4% по отношению к доллару, а с начала года — 6%. Сейчас добиться минимального расхождения курсов можно либо с помощью дальнейшего обесценивания внутреннего юаня, либо через продажу валютных резервов, пишет Reuters.

Reuters уточнил, что в сентябре 2022 года Национальный банк также просил крупные государственные банки продавать доллары за юани на офшорных рынках.

В апреле издание South China Morning Post (SCMP) узнало, что Китай стремится к использованию юаня в двусторонней торговле, чтобы «бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе». В конце марта соглашение об использовании юаня в двусторонних расчетах Китай заключил с Бразилией.