В Минске сообщили о первой партии вертолетов Ми-35 из России

Вертолёт Ми-35 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Белорусская армия получила из России первую партию вертолетов Ми-35, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поставки оружия проходят в рамках плана строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и России.

На сайте Рособоронэкспорта Ми-35 позиционируется как универсальная транспортно-боевая платформа. Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение или использоваться в транспортном, десантном и санитарном вариантах. Машина предназначена «для уничтожения танков и другой бронированной и небронированной техники, живой силы противника на поле боя и в тактической глубине, а также для решения других боевых задач».

Минобороны Белоруссии регулярно сообщает о поставках в страну российского вооружения.

Командующий белорусскими военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович сообщал, что к апрелю его подразделения получат российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

В начале июня белорусская армия получила зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», в апреле — ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести обычные и ядерные заряды.