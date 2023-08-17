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Против 35 фигурантов дела о хищении пенсий применили статью об ОПГ

МВД завело дело о создании ОПГ против похитивших пенсии на ₽2 млрд в Ингушетии

Против 35 фигурантов дела о хищении пенсий применили статью об ОПГ
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Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем 35 человек, которых ранее обвинили в хищении пенсий в Ингушетии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса. Первая часть предусматривает наказание для создателей ОПГ и участников собраний организаторов преступной деятельности. Вторая касается непосредственных участников группировок. Третья часть ст. 210 охватывает оба вида преступлений и касается тех, кто совершил их с использованием служебного положения.

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении фигурантов. В феврале часть из них задержали по делу о мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В случае если вина будет доказана, фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы по делу о создании ОПГ и до десяти по делу о мошенничестве.

Задержанных подозревают в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 1 января 2023 года — Пенсионного фонда России). В схеме участвовали как бывшие, так и действующие сотрудники региональной службы пенсионного обеспечения и филиала «Почты России» в Ингушетии, полагают следователи.

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«[Фигуранты] систематически похищали бюджетные средства Пенсионного фонда Российской Федерации путем внесения в платежные документы недостоверных сведений о начислении пенсионерам разовых выплат. Только за шесть месяцев 2020 года ущерб составил не менее 370 млн руб.», — сказано в сообщении МВД. ФСБ сообщала в июле, что речь идет о хищении свыше 2 млрд руб. с 2019 по 2021 год.

Сотрудники ведомства провели 75 обысков по местам жительства и работы участников группировки в Ингушетии, Северной Осетии, Москве и Московской области. У них изъяли компьютеры, документы и другие предметы, имеющие значение как доказательства.

Все обвиняемые остаются под стражей, отметили в ведомстве.

Теги
уголовное дело ОПГ Ингушетия пенсии хищения мошенничество
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