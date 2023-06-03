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В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ

МВД: Парагвай передал Москве двоих объявленных в международных розыск россиян

Власти Парагвая передали Москве двоих россиян, которых на родине обвиняют в убийствах, похищении, вымогательстве, мошенничестве и бандитизме, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Передача состоялась в аэропорту столицы Парагвая, города Асуньон. Отмечается, что оба мужчины были объявлены в розыск по каналам Интерпола.

Первый из них — Андрей Андреев, которого российские власти разыскивали с 2000 года. Следствие полагает, что он был участником организованной преступной группы (ОПГ) и совершал особо тяжкие преступления в ее составе.

В частности, Андреева обвиняют в бандитизме, по меньшей мере восьмиубийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы. Банду, членом которой он был, власти считают причастной к убийству бизнесмена, его сына и троих охранников в Санкт-Петербурге в 2000 году.

В 1997-1999 годах Андреев угрожал убийством предпринимателю и членам его семьи, отмечают в прокуратуре. Угрозами обвиняемый получил 2 млн руб. и часть уставного капитала строительной фирмы этого бизнесмена, считают в ведомстве.

В заявлении отмечается, что обвиняемый скрылся от правосудия за границей. Сначала он жил в Аргентине, но позже уехал в Парагвай, утверждает прокуратура. В 2011 году мужчину задержали в Парагвае и осудили за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. К марту 2023 года Андреев отбыл срок наказания, и власти республики решили экстрадировать его в Россию.

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Вместе с Андреевым из Парагвая в Россию экстрадируют Романа Морозова. В 2021 году его объявили в розыск по обвинению в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества.

Следствие полагает, что Морозов добивался доверия от владельцев автомобилей и недвижимости, после чего похищал их имущество под разными предлогами. Будучи владельцем ломбарда он присваивал себе ювелирные изделия, заложенные с правом выкупа, говорится в сообщении МВД.

Теги
Парагвай экстрадиция криминальный авторитет
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