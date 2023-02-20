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ФСБ раскрыла похитителей ₽2 млрд из Пенсионного фонда

ФСБ задержала 30 человек по делу о хищении ₽2 млрд из Пенсионного фонда
Чтобы вывести средства из Пенсионного фонда, мошенники оформляли фиктивные перерасчеты и перечисляли деньги на счета «Почты России», утверждают в спецслужбе

ФСБ сообщила о раскрытии преступной группировки, похитившей более 2 млрд руб. из средств Пенсионного фонда, передает «РИА Новости»

По делу задержаны более 30 человек в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. «В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России», — рассказали в ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные с 2019 по 2021 год организовывали жителям Ингушетии без их ведома незаконные перерасчеты пенсий. После этого сотрудники Пенсионного фонда перечисляли деньги на банковские счета филиала «Почты России» в республике и затем обналичивали.

Чтобы скрыть схему, сотрудники ПФР полностью подделали все отчеты, из которых следовало, что все потраченные из фонда деньги достаются пенсионерам.

15 февраля МВД сообщило, что совместно с ФСБ и Росгвардией провело более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег из Пенсионного фонда. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

С 1 января Пенсионного фонда в России в прежнем виде не существует — его объединили с Фондом социального страхования. Новая структура называется Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС).

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пенсии ПФР Почта России Ингушетия
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