В Московской области стала обязательной регистрация домашних животных

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В Московской области стала обязательной регистрация животных, соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября. Его Мосгордума приняла в прошлом декабре.

Регистрировать нужно будет всех домашних животных старше трех месяцев, следует из порядка регистрации, который утвердило правительство области. Собак нужно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента покупки. Регистрация позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животное будет проще отыскать, опираясь на базу данных.

«Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает госветклинику, предоставляет свой паспорт и (при наличии) ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства (при наличии). Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале госуслуг», — ранее сообщал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Законом определен порядок выгула домашних животных. В частности, запрещено выгуливать собак на детских площадках, на территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций, а без поводка и намордника — в общественных местах. Предусмотрено также требование убирать за собакой во время прогулки.

Отдельно выделены правила содержания опасных собак на частной территории. Нахождение на ней без привязи или вне вольера допускается, только если территория огорожена и самостоятельный выход собаки за пределы не возможен. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

24 июля Путин подписал закон о запрете самовыгула животных вне отведенных мест. Согласно документу, теперь исключается «возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула».

В 2021 году по результатам опроса компании Mars Petcare выяснилось, что число домашних собак и кошек в российских семьях за три года выросло на 12 млн. На начало 2021-го их число оценивали в 63,5 млн.