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Двух подростков отправили в колонию за участие в неонацистской группе

Суд приговорил двух подростков к 3 и 4 годам колонии за участие неонацистской организации
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Двух подростков приговорили к лишению свободы в воспитательной колонии за участие в неонацисткой организации и подготовку теракта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Приговор вынес Первый Восточный окружной военный суд.

Один из осужденных несовершеннолетних, житель Новотроицка 2007 года рождения, признан виновным в участии в террористической организации.

Второй подросток — житель Новосибирска, обвинялся в приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, которая признана террористической. Его также признали виновным в прохождении обучения для участия в террористической деятельности.

Этим лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на три и четыре года соответственно с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Подросток из Новосибирска 2006 года рождения в августе 2022 года планировал взорвать самодельную бомбу в здании новосибирского паспортно-визового центра. Это преступление он задумал на почве ненависти к выходцам из Средней Азии, решил суд. Подросток собрал бомбу и даже испытал ее на пустыре. Причем инструкции, выяснило следствие, он получил от жителя Новотроицка, находившегося тогда в Челябинске.

В июне 2023 года Следственный комитет сообщил, что в Армавире уголовное дело завели в отношении 15-летнего подростка, которого заподозрили в приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Дело было заведено по материалам, собранным ФСБ.

Подросток планировал поджечь общеобразовательное учреждение города в период с апреля по май 2023 года, считают правоохранительные органы. Для этого он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая его задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Сейчас он находится под арестом. По ст. 205 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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