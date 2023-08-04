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ФСБ заявила о задержании готовившего теракты в Казани сторонника Украины

ФСБ: в Татарстане задержан готовивший теракты сторонник украинских националистов
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

В Татарстане задержали 29-летнего сторонника националистической идеологии, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. Мужчину подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

«По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый признался, что переписывался с представителями ВСУ, которые давали ему задания совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи.

На фоне продолжающейся военной операции правоохранительные органы все чаще сообщают об уголовных делах по ст. 205 (террористический акт).

В мае в Челябинске задержали стримера по подозрению в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы). По версии следствия, мужчина призывал Украину нанести удары по Кремлю.

В конце июля суд в Москве по той же статье арестовал военного психолога Тимофея Руденко. Его заключили под стражу до 20 сентября. Это восьмой арест психолога, ранее его семь раз обвиняли в мелком хулиганстве.

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