Nikkei узнал о планах Mazda закрыть производство в России

Mazda ведет переговоры с «Соллерс Авто» о прекращении производства в России, выяснила газета. Mazda Sollers — совместное предприятие двух компаний, открывшее в 2012 году завод по производству автомобилей во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Японская Mazda вступила в переговоры с местным партнером о прекращении производства в России. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

По данным газеты, решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине, финансовый санкций и проблемой с поставками запчастей.

В России партнером Mazda выступает группа «Соллерс Авто». Mazda Sollers — совместное предприятие двух компаний, открывшее в 2012 году завод по производству автомобилей во Владивостоке. На церемонию тогда присутствовали президент России Владимир Путин и глава Mazda Такасими Яманучи.

Завод выпускал внедорожники Mazda CX-9, кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В 2021 году предприятие выпустило около 28 тыс. автомобилей, передавал «Автостат» со ссылкой на компанию. В этом году Mazda Sollers планировала нарастить производство до 30 тыс.

Из-за военной операции на Украине Япония запретила экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.), лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввела санкции против ряда оборонных и технологических компаний.

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