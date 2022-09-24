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Nikkei узнал о планах Mazda закрыть производство в России

Mazda ведет переговоры с «Соллерс Авто» о прекращении производства в России, выяснила газета. Mazda Sollers — совместное предприятие двух компаний, открывшее в 2012 году завод по производству автомобилей во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Японская Mazda вступила в переговоры с местным партнером о прекращении производства в России. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

По данным газеты, решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине, финансовый санкций и проблемой с поставками запчастей.

В России партнером Mazda выступает группа «Соллерс Авто». Mazda Sollers — совместное предприятие двух компаний, открывшее в 2012 году завод по производству автомобилей во Владивостоке. На церемонию тогда присутствовали президент России Владимир Путин и глава Mazda Такасими Яманучи.

Завод выпускал внедорожники Mazda CX-9, кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В 2021 году предприятие выпустило около 28 тыс. автомобилей, передавал «Автостат» со ссылкой на компанию. В этом году Mazda Sollers планировала нарастить производство до 30 тыс.

Toyota приостановит производство на части заводов
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Из-за военной операции на Украине Япония запретила экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.), лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввела санкции против ряда оборонных и технологических компаний.

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24 сентября о решении закрыть свой завод под Санкт-Петербургом объявил японский автопроизводитель Toyota. Завод ушел в простой еще в начале марта 2022 года, как объяснили в самой компании, из-за нехватки зарубежных комплектующих. Теперь стало известно, что производство на нем не возобновится. На предприятии Toyota в Петербурге работали порядка 2 тыс. человек. В период простоя они получали 2/3 от оклада. Власти уже пообещали помощь в трудоустройстве людей.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Mazda «Соллерс» производство Автомобили
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