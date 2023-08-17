Конгрессвумен США заявила о провале санкций против России
Санкции, которые США ввели в отношении России, провалились, заявила конгрессвумен, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter), призвав американские власти перестать выделять деньги Украине.
«Америка отправила правительству Украины $113 млрд, продолжает ежемесячно направлять $1 млрд, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [выделить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка становится беднее на триллионы. Санкции США провалились. Никаких больше денег Украине!» — написала Грин.
11 августа управление по контролю за иностранными активами Минфина США расширило санкционный список против россиян и российских организаций. Под ограничения попали бывшие (Герман Хан и Алексей Кузьмичев) и нынешние акционеры Альфа-банка (Петр Авен и Михаил Фридман). Также впервые в санкционные списки попал Российский союз промышленников и предпринимателей.