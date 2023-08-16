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В метро Москвы объяснили поломку эскалаторов на «Чистых прудах»

В московском метро объяснили поломку эскалаторов на «Чистых прудах» просадкой напряжения
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Эскалаторы на станции «Чистые пруды» и ряде других в метро Москвы около 18:00 временно перестали работать из-за просадки напряжения. Сейчас их запустили в работу, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

«На короткое время были остановлены эскалаторы на станциях «Чистые пруды» (восточный вестибюль), «Павелецкая» (южный вестибюль) и «Окружная» (северный вестибюль) из-за просадки напряжения. Сразу после оперативной проверки эскалаторы запустили в работу», — заявили в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал «Мослента» опубликовал видео, на котором люди на станции «Чистые пруды» (Сокольническая линия) самостоятельно идут по эскалаторам как вниз, так и вверх. Та же ситуация произошла на «Окружной» (Люблинско-Дмитровская линия), «Павелецкой» и «Замоскворецкой» (Замоскворецкая линия).

2 мая в Санкт-Петербурге произошел сбой в метро из-за сломанного светофора. Из-за задержки движения поездов на станции «Василеостровская» скопилось большое число пассажиров, сами неполадки произошли между «Василеостровской» и «Гостиным Двором». Из-за сбоя поезда двигались со скоростью 20 км/ч.

Теги
Московский метрополитен новости эскалатор сбой
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