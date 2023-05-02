В Петербурге из-за сломанного светофора метро скорость на зеленой ветке ограничили 20 км/ч

В Петербурге произошел сбой в метро из-за сломанного светофора

На зеленой линии метро в Петербурге между станциями «Василеостровская» и «Гостиный Двор» сломался светофор. Из-за этого в движении поездов возник сбой, в метрополитене обещают устранить неполадки в течение двух часов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сбой произошел на зеленой линии метро в Петербурге. Причиной стал сломанный светофор. В пресс-службе Петербургского метрополитена сообщили «Фонтанке», что из-за неполадок между «Василеостровской» и «Гостиным Двором» поезда едут со скоростью 20 км/ч.

«Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — заявил представитель метрополитена.

Из-за задержки движения поездов на станции «Василеостровская» скопилось большое число пассажиров, очереди также есть на входе в затронутые сбоем станции.

«Технические неисправности планируют устранить в течение двух часов», — сообщили РБК в информационно-справочном центре Петербургского метрополитена, комментируя возникший сбой.

Из-за ремонта эскалаторов с 2 мая по 13 сентября вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт по рабочим дня утром с 8:00 до 10:30 и с 16:00 до 20:00.