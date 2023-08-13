В Москве на зеленой ветке метро человек упал на пути

На Замоскворецкой линии метро Москвы изменили график движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении, которое появилось в телеграм-канале в 7:22.

Через десять минут сообщили, что движение на зеленой ветке вводится в график, а в 7:46 стало известно, что поезда вновь ходят в соответствии с графиком.

28 июля в московском метро пострадал мальчик в возрасте трех-четырех лет, его нога попала в ленту эскалатора. Как сообщили в дептрансе, это произошло на переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» «из-за невнимательности родителей». После произошедшего эскалатор сразу же остановили, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Врачи оказали мальчику помощь и не нашли у него серьезных повреждений. Родители отказались отправлять ребенка в больницу.