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В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сжечь человека за кепку с Z

Суд в Крыму арестовал мужчину, угрожавшего сжечь сотрудника АЗС за кепку с буквой Z
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд в Крыму на две недели арестовал мужчину, угрожавшего сотруднику автозаправочной станции. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), по решению суда его арестовали на 14 суток. В его отношении продолжается проверка, по результатам которой «его действиям будет дана правовая оценка».

Как уточнили в суде, «10 августа 2023 года правонарушитель, находясь в общественном месте, а именно на территории АЗС «Тот нафта», выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок, выразившееся в явном неуважении к обществу». Свою вину обвиняемый признал и раскаялся. Постановление в законную силу не вступило.

Ведомство заинтересовалось 32-летним жителем Кировского района Крыма после того, как в соцсетях появилось видео, где он ругается с сотрудником АЗС и угрожает сжечь его за кепку с символом Z, который используют российские военные, участвующие в операции на Украине.

На видео мужчина угрожает работнику автозаправочной станции, что подожжет его, если еще раз увидит в кепке с Z. После этого он обещает, что даст 20 тыс. руб. «малолеткам» и они «живьем спалят» сотрудника.

11 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в Крыму администрация аквапарка «Миндальная роща» уволила танцевавших под песни Верки Сердючки аниматоров. По данным регионального МВД, три девушки на рабочем месте танцевали под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом».

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Теги
символика Крым АЗС МВД Военная операция на Украине
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