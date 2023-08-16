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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму заявили о новых исках к Украине из-за водной блокады

Глава парламента Крыма: к Украине будут поданы новые иски из-за водной блокады
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: va_konstantinov / Telegram
Фото: va_konstantinov / Telegram

В Крыму готовят новые иски к Украине из-за водной блокады, их подадут физические и юридические лица, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Константинов провел совещание с представителями компаний и предприятий, на котором обсудил порядок подготовки исков в Арбитражный суд. «Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность сформировать собственные иски», — написал он.

Глава регионального парламента добавил, что готовится коллективный иск от физических лиц, чья деятельность связана с туризмом и отдыхом в Крыму.

Кроме того, рабочая группа оценит ущерб, который водная блокада нанесла крымчанам и гостям республики. Константинов подчеркнул, что в эту сумму планируют включить средства, затраченные на восстановление Крымского моста и дорожной инфраструктуры на севере Крыма после атак ВСУ.

В июле Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск властей о взыскании с Украины ущерба в размере более 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова.

Константинов аргументировал это решение тем, что после окончания военной операции на Украине Запад «сразу предъявит России ущерб». Крымские власти должны быть готовы «представить ущерб, который нанесла Крыму Украина», написал он.

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До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде. После присоединения Крыма к России канал был перекрыт дамбой и вода по нему на полуостров не поступала.

Минобороны России сообщило, что военные разблокировали Северо-Крымский канал 24 февраля прошлого года, в первый день спецоперации.

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