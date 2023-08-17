Россияне раскрыли размер своих пассивных доходов

Более половины россиян заявили, что у них есть пассивный доход

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Больше половины россиян довольны своим пассивным доходом, следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь» (есть у РБК).

По данным исследования, ежемесячно каждый третий россиянин получает в качестве пассивного дохода до 5 тыс. руб., при этом такой источник денег есть у 52% граждан. 28% респондентов оценивают дополнительный заработок в 15 тыс. руб. ежемесячно, еще 23% россиян — до 30 тыс. руб. Самый большой пассивный доход — от 50 тыс. руб. и выше — получают жители Красноярска (8%), Санкт-Петербурга (6%) и Новосибирска (2%).

Пассивным доходом считается банковский депозит (есть у 17% опрошенных), ежемесячный кешбэк по карте (16%) или инвестиции в ценные бумаги (10%). Меньше россиян получают денег от вклада в негосударственном пенсионном фонде (4%), сдачи своей недвижимости в аренду (2%) и дохода от владения интеллектуальной собственностью (всего 1%).

Большинство респондентов положительно оценили свой дополнительный заработок, для каждого пятого он становится мотивацией зарабатывать больше. Больше половины россиян (56%) сообщили, что хотят приумножать свой доход за счет банковских инструментов — за вклады с большей процентной ставкой и карты с более высоким кешбэком.

При этом каждый пятый опрошенный (19%) не удовлетворен размером получаемой суммы. 53% из них очень недовольны своим пассивным доходом, отметив, что дело в слишком маленьких суммах. Еще 13% респондентов заявили, что с их пассивным доходом невозможно покрыть инфляцию и еще 13% рассказали о нестабильности такого заработка.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.

24 мая ВЦИОМ подсчитал, что доля россиян, у которых в семье есть кредиты, выросла за последние 14 лет почти в два раза. Если в 2009 году положительный ответ на вопрос о том, есть ли кредит у человека, который принимает участие в исследовании, или у членов его семьи, давали 26% респондентов, то в 2023 году — уже 46%.