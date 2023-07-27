Россияне назвали самые надежные и выгодные варианты инвестиций

Покупка недвижимости или золота, а также открытие счета в госбанке по-прежнему возглавляют список самых надежных и выгодных инвестиций по мнению россиян. При этом растет доля тех, кто предпочитает вложения в акции или ПИФы

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Большинство россиян по-прежнему считает покупку недвижимости (56%) или золота (32%), а также открытие счета в государственном банке (27%) самыми надежными инвестициями. При этом среди молодых выросла доля тех, кто считает надежным вложением покупку иностранной валюты или открытие счета в коммерческом банке, следует из опроса НАФИ (есть у РБК).

Опрос был проведен в июле 2023 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов во всех федеральных округах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Аналитический центр НАФИ измеряет отношение россиян к различным видам инвестиций с 2017 года. Все это время рейтинг самых надежных способов вложения денег возглавляли: покупка недвижимости (надежным этот инструмент вложений в разные годы считали от 33% до 56% респондентов), покупка золота (от 21% до 25%), открытие счета/вклада в государственном банке (от 20% до 27%).

Надежность недвижимости несколько выше в глазах женщин (61% против 49% среди мужчин), а также среди россиян в возрасте от 35 до 54 лет (61%). При этом среди мужчин значимо выше доля тех, кто считает надежными способами вложения денег покупку золота и драгоценностей (39% против 27% среди женщин), а также покупку акций предприятий (19% против 13% среди женщин).

Молодые россияне от 18 до 25 лет чаще представителей других возрастных групп затрудняются с оценками — среди них каждый пятый (18%) не может оценить надежность ни одного способа вложения, это в три раза чаще, чем россияне от 35 до 44 лет (7%). Те же из них, кто имеет мнение по данному поводу, чаще указывают в качестве надежных покупку иностранной валюты (16%) и открытие счета в коммерческом банке (13%).

Помимо надежности инвестиций, в НАФИ подсчитали самые выгодные по мнению россиян способы вложения. Ими также стали покупка недвижимости (53%) или золота (31%) и открытие счета (вклада) в государственном банке (21%). Четвертую строчку делят накопление денег в рублях и их хранение в наличном виде и покупка акций предприятий (по 14%).

В меньшей степени россияне считают надежным и выгодным открытие счетов (вкладов) в коммерческих банках, покупку иностранной валюты, вложения в ПИФ и негосударственные пенсионные фонды.

Как отмечают в НАФИ, за период с марта 2022 года после резких изменений социально-экономической конъюнктуры произошел серьезный рост в оценках надежности акций и вложений в ПИФы. Доля тех, кто называет покупку акций надежным вложением, выросла в 2 раза, с 8% до 16%, а ПИФы – в 3,5 раза, с 2% до 7%.

Часть способов вложения денег напротив перестала восприниматься в качестве надежных. среди них:

открытие счета в коммерческом банке – снижение на 5 п.п. с 13% до 8%;

накопление денег дома в виде наличных – снижение на 3 п.п. с 20% до 17%.

Аналитики также указали, что рост доли россиян, считающих надежными и выгодными инструментами вложения денег покупку недвижимости и золота, продолжается с весны прошлого года. Для покупки недвижимости текущие показатели превышают уровень 2017 года, а для покупки золота показывают рекордные показатели за последние 5 лет.