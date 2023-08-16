Куренков: площадь лесных пожаров с начала 2023 года превысила 4 млн га

Площадь природных пожаров в России с начала года превысила 4 млн га

Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)

В 2023 году природные пожары охватили более 4 млн га в России, доложил глава МЧС Александр Куренков президенту Владимиру Путину на совещании с правительством.

«С начала года свыше 11 тыс. природных пожаров зафиксировано на площади свыше 4 млн га. Сейчас в регионах действуют 169 лесных пожаров, из них пять — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», — заявил Куренков.

При этом Куренков отметил, что «при незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза».

Глава ведомства подчеркнул, что в тушении пожаров активно задействована авиация. С начала пожароопасного сезона совершено более 1,9 тыс. вылетов, уточнил Куренков. «Доставлено свыше 5 тыс. человек и более 4 тыс. т грузов, произведено свыше 3 тыс. сливов воды общим объемом более 23 тыс. т», — сказал глава МЧС.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасности в лесах введен в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

В Якутии огонь распространился на 125,6 тыс. га, там 98 пожаров охватили 13 районов, сообщало региональное МЧС 7 августа.

«Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов», — отметили тогда в ведомстве.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что экстремальная жара в ближайшие дни придет в десять российских регионов.

Этим летом во многих регионах России установилась высокая температура. Так, в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали рекордную жару — 40 градусов. Главный синоптик региона Галина Шепоренко заявила порталу Е1.ru, что это рекорд за весь период наблюдений — 190 лет.

Аномально жарко было и в Омской области, из-за чего в регионе ввели режим чрезвычайной опасности на всей территории. Из-за высоких температур погибли посевы на площади более 100 га.