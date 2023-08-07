branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Как логистика помогает увеличить продажи: пять кейсов Pro, 10:47
Как Месси побил рекорды MLS. Видео Спорт, 10:46
WP узнала о сокращении импорта США из Китая почти на четверть Экономика, 10:45
В Петербурге ребенка госпитализировали с ожогами после игры в автосервис Общество, 10:41
Ценные кадры: где и как обучают будущих ИТ-специалистов Национальные проекты, 10:39
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 10:35
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову Политика, 10:30
Как блокчейн будет определять развитие рынка финансов РБК+, 10:28
«Крепостное право» в ОАЭ: как не потерять деньги при открытии бизнеса Pro, 10:22
Федун словами о мантре ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака» Спорт, 10:14
Пушилин заявил о попытках атак ВСУ на южнодонецком направлении Политика, 10:12
Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны Политика, 10:04
Как выглядят 5 cамых дорогих домов Подмосковья в продаже Недвижимость, 10:00
Лесные пожары и наводнения ,  
0 

МЧС сообщило о почти 100 лесных пожарах в Якутии

МЧС: в Якутии зафиксировали 98 пожаров в 13 районах
Сюжет
Лесные пожары и наводнения

МЧС сообщило о почти 100 лесных пожарах в Якутии
Video

В Якутии 98 пожаров охватили 13 районов, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Авиалесоохрану. Огонь распространился на 125,6 тыс. га.

«Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС работают в Олекминском и Усть-Майском районах, где зафиксированы 38 очагов лесных пожаров. По данным национального Центра управления кризисными ситуациями, задымленность наблюдалась в 11 населенных пунктах. Исследования не выявили в воздухе превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров общей площадью 5,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. 7 августа к 8:00 (2:00 по мск) в республике зафиксировали 51 пожар, охвативший 105,2 тыс. га.

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Почему рубль продолжает слабеть
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Какие четыре главные ошибки сводят на нет всю пользу приседаний
За какими ИИ-стартапами стоит следить сейчас. Выбор Bloomberg

В начале июля на территории Якутии уже вводили режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда в республике было 110 действующих очагов на общей площади более 61 тыс. га, сообщил глава региона Айсен Николаев. Тогда синоптики сообщали о среднемесячной температуре выше нормы и дефиците осадков. По словам Николаева, ситуацию ухудшали жара и частые грозы.

Теги
Пожар Якутия лесной пожар
Материалы по теме
МЧС потушило пожар на фабрике спорттоваров «Леко» спустя 15 часов
Общество
Лесной пожар у аэропорта турецкого Бодрума взяли под контроль
Общество
Дым от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска
Общество