МЧС сообщило о почти 100 лесных пожарах в Якутии

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В Якутии 98 пожаров охватили 13 районов, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Авиалесоохрану. Огонь распространился на 125,6 тыс. га.

«Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС работают в Олекминском и Усть-Майском районах, где зафиксированы 38 очагов лесных пожаров. По данным национального Центра управления кризисными ситуациями, задымленность наблюдалась в 11 населенных пунктах. Исследования не выявили в воздухе превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров общей площадью 5,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. 7 августа к 8:00 (2:00 по мск) в республике зафиксировали 51 пожар, охвативший 105,2 тыс. га.

В начале июля на территории Якутии уже вводили режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда в республике было 110 действующих очагов на общей площади более 61 тыс. га, сообщил глава региона Айсен Николаев. Тогда синоптики сообщали о среднемесячной температуре выше нормы и дефиците осадков. По словам Николаева, ситуацию ухудшали жара и частые грозы.