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На маму девочки, которая чуть не упала с 9-го этажа, завели дело

СК: заведено дело на мать, дочь которой чуть не выпала из окна на девятом этаже
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

На мать, оставившую малолетнюю дочь без присмотра, завели уголовное дело после того, как девочка чуть не выпала из окна девятого этажа, сообщило управление Следственного комитета по Республике Дагестан.

Дело возбудили по ст. 125 Уголовного кодекса — оставление в опасности. По информации ведомства, женщина вместе с сестрой ушла в ночной клуб.

«Примерно в пять часов [утра] малолетняя, проснувшись и не обнаружив мать в доме, находясь в беспомощном состоянии, не осознавая опасности, забралась на открытое окно квартиры, расположенной на девятом этаже, и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла примерно полчаса, пока ее не спасли соседи и прибывшие сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

На маму девочки, которая чуть не упала с 9-го этажа, завели дело
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Полицейские пытались вскрыть дверь, пока соседи стояли с толстыми одеялами под окном. В квартире помимо четырехлетней девочки была ее старшая сестра. Она испугалась и не сразу открыла дверь сотрудникам МВД.

16 августа в окрестностях города Пикалево в Ленинградской области местные жители нашли пакет, в котором лежал младенец. Ребенка обнаружили жители садоводства «Металлург», пакет с ним лежал в кустах у дороги. Младенца доставили в больницу. Правоохранительные органы устанавливают личности родителей ребенка.

Теги
Дагестан Следственный комитет мать
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