СК: заведено дело на мать, дочь которой чуть не выпала из окна на девятом этаже

На маму девочки, которая чуть не упала с 9-го этажа, завели дело

Фото: Следственный комитет РФ

На мать, оставившую малолетнюю дочь без присмотра, завели уголовное дело после того, как девочка чуть не выпала из окна девятого этажа, сообщило управление Следственного комитета по Республике Дагестан.

Дело возбудили по ст. 125 Уголовного кодекса — оставление в опасности. По информации ведомства, женщина вместе с сестрой ушла в ночной клуб.

«Примерно в пять часов [утра] малолетняя, проснувшись и не обнаружив мать в доме, находясь в беспомощном состоянии, не осознавая опасности, забралась на открытое окно квартиры, расположенной на девятом этаже, и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла примерно полчаса, пока ее не спасли соседи и прибывшие сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

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Полицейские пытались вскрыть дверь, пока соседи стояли с толстыми одеялами под окном. В квартире помимо четырехлетней девочки была ее старшая сестра. Она испугалась и не сразу открыла дверь сотрудникам МВД.

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