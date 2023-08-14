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В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с подоконника на девятом этаже

МВД Дагестана: полицейские спасли стоявшую на подоконнике девятого этажа девочку

В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с подоконника на девятом этаже
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В Дагестане полицейские спасли маленькую девочку, которая стояла на подоконнике на последнем этаже девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Сегодня, примерно в пять утра, в дежурную часть полиции Каспийска поступило телефонное сообщение о том, что на улице Халилова на подоконнике последнего этажа девятиэтажного дома стоит маленькая девочка», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что об инциденте сообщили проходящие мимо туристы.

ТАСС уточнил, что девочке три года, на подоконнике она простояла около получаса.

Полицейские пытались вскрыть дверь, пока группа соседей стояла с толстыми одеялами под окном. Позже оказалось, что взрослых в квартире не было, но там был еще один ребенок — старшая сестра девочки, которая испугалась и  после длительных уговоров открыла дверь сотрудникам МВД.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего, а также ищут родителей.

В мае в Кемеровской области пропали две девочки — двух и четырех лет. По версии следствия, их родители систематически выпивали, поэтому пропажу детей не сразу обнаружили. Кроме того, детей регулярно оставляли без присмотра, не кормили и держали в антисанитарных условиях.

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На родителей завели дело по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Девочек передали под опеку родственников.

Теги
Дети Каспийск МВД Дагестан
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