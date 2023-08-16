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Миссия «Луна-25» ,  
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«Роскосмос» опубликовал цветное фото с летящей в космосе «Луны-25»

«Роскосмос»: автоматическая станция «Луна-25» сделала цветной снимок из космоса
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

Автоматическая станция «Луна-25», которая находится на пути к Луне, переслала на Землю новый снимок, на этот раз цветной, сообщает «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

На снимке изображена часть автоматической станции с флагом и гербом России.

Ранее 14 августа, когда станция была уже в полете, «Роскосмос» опубликовал черно-белые фотографии Луны, Земли и фрагмента аппарата.

Запуск станции «Луна-25» произошел 11 августа с космодрома Восточный. Планируется, что ее путь к месту назначения займет не меньше десяти суток, посадка в районе Южного полюса Луны запланирована с 21 по 24 августа.

Это первый запуск российского аппарата на Луну в новейшей истории. Последний полет по лунной программе состоялся в 1976 году в СССР — станция называлась «Луна-24».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже анонсировал полет аппарата «Луна-26» в 2027 году, а в 2028 году — «Луны-27» и «где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луны-28».

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