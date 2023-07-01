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Первый с 2022 года рейс на Кубу вылетел из Шереметьево

Первый с начала 2022 года рейс Москва — Варадеро вылетел из аэропорта Шереметьево
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро на Кубе. Это следует из данных онлайн-табло.

Изначально вылет планировался в 9:10, однако самолет тронулся лишь в 9:33 и взлетел в 9:48. Планируется, что он прилетит на Кубу в 15:57 (минус 4 UTC).

Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале прошлого года, когда Евросоюз запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией. В прошлом августе советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона заверил, что правительство страны гарантирует авиакомпаниям из России неприкосновенность их воздушных судов.

Пока авиакомпания «Россия» выполняет в Варадеро два рейса в неделю. Однако вскоре планируется увеличить их число до трех, рассказал представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Теги
Авиакомпания Россия Куба Шереметьево самолет авиасообщение
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