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Минобороны России заявило о подготовке США к новой пандемии

Минобороны России: США готовятся к новой пандемии и ищут мутации вирусов
Фото: Cindy Ord / Getty Images
Фото: Cindy Ord / Getty Images

США приступили к подготовке к новой пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», — добавил он.

Генерал-лейтенант заявил, что США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами.

По словам Кириллова, Вашингтон работает над созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов и их мутаций. Проекты Минобороны США направлены на изучение сибирской язвы, туляремии, коронавирусов.

Это стало следующим шагом США по установлению глобального контроля за биологической обстановкой, заключил он.

В феврале газета Wall Street Journal писала, что власти США пришли к выводу, что пандемия COVID-19 в мире была вызвана утечкой из китайской лаборатории.

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Представитель Пентагона Джон Кирби в марте 2022 года назвал «абсурдными и смехотворными» заявления Минобороны России о биолабораториях США на Украине.

В начале мая глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, спустя почти три года после ее объявления. Это решение он объяснил тем, что в течение более чем года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения».

Самыми пострадавшими от вируса странами (по числу умерших жителей) стали США, Бразилия и Индия — там от COVID-19 скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID.

Теги
Минобороны США пандемия вирусы
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