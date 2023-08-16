Тело молодого мужчины нашли в фонтане в Екатеринбурге

Фонтан «Каменный цветок» (Фото: Елена Одареева / Shutterstock)

В екатеринбургском фонтане «Каменный цветок» утонул молодой мужчина, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета.

«На площади Труда в центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» нашли тело молодого мужчины. Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе», — рассказал собеседник РБК.

Ранее о смерти мужчины сообщило местное издание E1 со ссылкой на очевидца.

«Недалеко от Плотинки в фонтане нашли тело молодого человека. Когда я проходила, уже была скорая и мешок с трупом. Рядом люди, которые вызвали скорую, сказали, что несчастный случай — утонул в фонтане», — рассказала свидетельница происшествия.

В ГУ МВД области уточнили РБК, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.

В середине июня в пруду в Петергофе утонули две девочки, 12 и 14 лет. Одну из них вытащили из пруда прохожие и попытались реанимировать, но безуспешно. Школьницы были гражданками Таджикистана.