Две девочки утонули в Круглом пруду в Петергофе

Две девочки утонули в пруду в Петергофе

Фото: spb_today_unreleased / VK

Две девочки утонули в Круглом пруду Петергофа под Санкт-Петербургом, сообщают «Фонтанка» и телеканал 78.

Полиции стало известно о происшествии около 17:00 по местному времени, пишет «Фонтанка». Прохожие вытащили из воды 12-летнюю девочку до приезда экстренных служб. Ее попытались реанимировать, но безуспешно, пишет издание. По данным газеты, из пруда вытащили тело и другой школьницы.

Как сообщает телеканал 78, обе девочки были гражданками Таджикистана. Сейчас, по его данным, у родителей школьниц идут обыски.

В марте на реке Протва в Калужской области пять детей провалились под лед, двое из них утонули. Дети упали под лед в окрестностях Обнинска во время прогулки около лодочной базы, говорили в Следственном комитете. Двое подростков, по информации ведомства, выбрались на поверхность самостоятельно, вытащить третьего помог проходивший мимо мужчина. Еще двое школьников в возрасте 11 и 12 лет утонули.