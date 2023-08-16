Минздрав: 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане доставили в московские клиники

В московские клиники отправили 16 пострадавших при взрыве в Дагестане

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В федеральные центры Минздрава России и московские организации доставлены 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в результате взрыва на АЗС пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, в том числе трое детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Среди тех, кого спецбортом доставили в столицу, трое детей.

Взрыв на заправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.