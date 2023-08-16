Пилот самолета авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго

Пилот авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, был вынужден совершить экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который, несмотря на оказанную помощь, умер. Об этом сообщает чилийская радиостанция BioBio.

«Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава. <...> К сожалению, пилот умер», — приводит радиостанция заявление компании.

Причина смерти пилота в заявлении авиакомпании не раскрывается. Пассажиров отправят из Панамы в Сантьяго другим рейсом.

В сентябре прошлого года умер командир Boeing, выполнявшего полет из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Медики констатировали смерть 51-летнего капитана от тромбоэмболии легочной артерии.