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Пилот авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго

Пилот самолета авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго
Фото: Markus Mainka / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, был вынужден совершить экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который, несмотря на оказанную помощь, умер. Об этом сообщает чилийская радиостанция BioBio.

«Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава. <...> К сожалению, пилот умер», — приводит радиостанция заявление компании.

Причина смерти пилота в заявлении авиакомпании не раскрывается. Пассажиров отправят из Панамы в Сантьяго другим рейсом. 

В сентябре прошлого года умер командир Boeing, выполнявшего полет из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Медики констатировали смерть 51-летнего капитана от тромбоэмболии легочной артерии.

Теги
пилот Чили смерть Майами
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