Командир Boeing умер во время полета из Новокузнецка в Петербург

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Командир Boeing, направлявшегося из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту. После этого второй пилот решил экстренно посадить лайнер в омском аэропорту, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.

«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 сентября. По данным РЕН ТВ, самолет приземлился в аэропорту Омска в 20:15 мск, медики констатировали смерть 51-летнего капитана от тромбоэмболии легочной артерии.

По информации телеграм-канала Aviaincident, пилот А.В. Киреев скончался в машине скорой помощи. Для выполнения рейса до Санкт-Петербурга прибыл запасной экипаж.