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ВСУ обстреляли село Куршановичи в Брянской области

Богомаз: село Куршановичи в Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Пять жилых домов повреждены в селе Куршановичи Климовского района Брянской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Климовский район граничит с Черниговской областью Украины.

«В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил Богомаз.

В середине августа в Брянской области была пресечена атака украинских диверсантов. Они атаковали со стороны села Курковичи Стародубского муниципалитета. В результате попытки диверсии пострадал работник сельхозпредприятия.

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Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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