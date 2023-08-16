ВСУ обстреляли село Куршановичи в Брянской области

Богомаз: село Куршановичи в Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ

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Пять жилых домов повреждены в селе Куршановичи Климовского района Брянской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Климовский район граничит с Черниговской областью Украины.

«В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил Богомаз.

В середине августа в Брянской области была пресечена атака украинских диверсантов. Они атаковали со стороны села Курковичи Стародубского муниципалитета. В результате попытки диверсии пострадал работник сельхозпредприятия.