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Суд арестовал жителя Благовещенска по делу о госизмене

Суд Благовещенска арестовал на два месяца жителя, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
Мужчину обвиняют в госизмене, за это ему может грозить пожизненное лишение свободы. Следствие полагает, что он собирался уехать на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Обвиняемого арестовали на два месяца
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Городской суд Благовещенска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в госизмене. Следствие полагает, что он собирался поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.

Мужчине вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»). По этой статье виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Амурской области, мужчина получал инструкции от украинских вооруженных сил для скрытного выезда из страны. В спецслужбе считают, что житель Благовещенска собирался покинуть город на самолете и позже прибыть на Украину. Мужчину задержали в аэропорту.

На основании этого факта, а также с учетом тяжести предъявленного обвинения, суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия, и принял решение об аресте.

В региональном управлении ФСБ заявили агентству «Порт Амур», что житель области был сторонником запрещенных в России организаций. Мужчина «инициативно вступил посредством мессенджера в электронную переписку с представителем украинского националистического формирования, в целях участия в военных действиях» на стороне Украины, сказал представитель спецслужбы.

Российские силовые структуры, в том числе ФСБ, регулярно отчитываются о задержаниях граждан, подозреваемых в госизмене. Так, в начале августа в Тамбовской области задержали мужчину, который собирался выехать через Турцию на Украину. Подозреваемый также «инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины», говорилось в сообщении ФСБ. Это формирование вербовало и готовило добровольцев из числа граждан России для участия в боевых действиях на стороне Украины, говорили в спецслужбе.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
госизмена Благовещенск Амурская область арест ВСУ Украина
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