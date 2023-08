The Killers освистали в Батуми после приглашения на сцену россиянина

Американскую рок-группу The Killers освистали во время концерта на стадионе Black Sea Arena в Батуми после приглашения на сцену россиянина. Об этом сообщают телеканал Formula и издание News Georgia.

У коллектива есть традиция приглашать из зала барабанщика для исполнения одной из песен, пишет News Georgia. На концерте один из зрителей развернул плакат с надписью «If you let me I'll be your drummer tonight» (Если позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком). Солист и клавишник группы Брэндон Флауэрс спросил у него, из какой он страны, после чего пригласил мужчину на сцену.

После того, как зритель ответил, что он из России, Флауэрс спросил у фанатов, как они к этому относятся, пишет Formula. Часть зрителей отреагировала неодобрительно.

Группа отыграла песню вместе с россиянином, несмотря на реакцию зрителей, пишут издания. После этого Флауэрс спросил зал: «Вы разделяете людей по национальности? Я не брат вам?». Он добавил, что музыка объединяет людей и назвал фанатов «братьями и сестрами».

Зал отреагировал на слова Флауэрса аплодисментами. При этом на записи, которую показал News Georgia, слышны неодобрительные возгласы. Как отмечают издание и телеканал, после случившего часть слушателей покинула зал.

Кроме того, после концерта «Радио Тбилиси» сообщило в телеграм-канале, что сняло песни The Killers с эфира.

The Killers принесла извинения за случившееся: в аккаунте группы в X (ранее — Twitter) появилось сообщение, где говорится, что исполнителям «со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что она не возражает» против выхода на сцену россиянина.

«Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются «братьями и сестрами», может быть неверно истолкован.Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — заявил коллектив.