Протестующие в Тбилиси освистали президента Грузии на выходе из ресторана

Протестующие в Тбилиси освистали президента Грузии на выходе из ресторана

Протестующие в Грузии освистали президента страны Саломе Зурабишвили, выходившую из небольшого ресторана, находящегося неподалеку от здания грузинского парламента. Об этом сообщает «Грузия Online».

По данным издания, протестующие обвиняли главу государства в отсутствии заинтересованности в происходящем в стране, так как она ужинает неподалеку от места проведения акции оппозиции.

Зурабишвили около часа не могла выбраться из заведения. По данным телеканала «Рустави-2», позже к ресторану прибыла полиция, оттеснившая протестующих, президент Грузии смогла пройти к машине и уехать.

Ранее протестующие начали устанавливать палатки около здания грузинского парламента перед входами, которыми пользуются парламентариями, чтобы помешать депутатам войти в здание.