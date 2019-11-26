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Протестующие в Тбилиси освистали президента Грузии на выходе из ресторана

Протестующие в Грузии освистали президента страны Саломе Зурабишвили, выходившую из небольшого ресторана, находящегося неподалеку от здания грузинского парламента. Об этом сообщает «Грузия Online».

По данным издания, протестующие обвиняли главу государства в отсутствии заинтересованности в происходящем в стране, так как она ужинает неподалеку от места проведения акции оппозиции.

Зурабишвили около часа не могла выбраться из заведения. По данным телеканала «Рустави-2», позже к ресторану прибыла полиция, оттеснившая протестующих, президент Грузии смогла пройти к машине и уехать.

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Протестующие в Грузии начали устанавливать палатки возле парламента

Ранее протестующие начали устанавливать палатки около здания грузинского парламента перед входами, которыми пользуются парламентариями, чтобы помешать депутатам войти в здание.

Протесты в Грузии возобновились в середине ноября текущего года. Депутаты отказались от избирательной реформы, предусматривающей проведение выборов в парламент в 2020 году по пропорциональной системе. Протестующие требуют распустить парламент и провести досрочные выборы.

Теги: Грузия, протесты
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