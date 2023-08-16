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В Подмосковье ограбили дом вдовы композитора Александра Градского

В Подмосковье ограбили дом вдовы композитора Александра Градского

Дом Марины Коташенко — вдовы композитора Александра Градского — ограбили в Подмосковье, сообщают «112», телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник, и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к семье умершего.

Дом расположен в элитном поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском, уточняет«Комсомольская правда». Ограбление произошло, когда Коташенко не было дома, сказал газете источник в правоохранительных органах. Как сообщили «МК» источники, из дома вынесли стулья, столовые приборы, проектор и портрет матери Градского.

Коташенко после случившегося написала заявление в полицию, пишут «112» и РЕН ТВ. Сумма ущерба, по их данным, не установлена.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили «КП», что в полицию обратилась жительница поселка Новоглаголево с заявлением об ограблении дома. О ком именно идет речь, в ведомстве не уточнили. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Это не первое ограбление дома, в котором живет Коташенко, с момента смерти ее супруга. В январе 2022 года грабители на Mercedes белого цвета врезались в заднюю часть Lexus, в котором она находилась. Когда женщина вышла из машины, к ней подъехала Skoda серого цвета, в которой было двое грабителей. Они нанесли Коташенко несколько ударов по голове. Следствие установило, что это были уроженцы Таджикистана Умеджон Жабборов и Ибрагим Халилов. Также в преступную группу входили их соотечественники — Карматулло Салихов и Аминждон Гафоров.

После нападения на Коташенко Жабборов пересел за руль Lexus, и грабители вместе с ней отправились в деревню Мишуткино (примыкает к Новоглаголево). Халилов, угрожая женщине расправой над ней и ее детьми, потребовал деньги. Коташенко по его требованию позвонила рабочим, которые были в тот момент на участке, и попросила их покинуть территорию.

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Прибыв на участок вместе с вдовой композитора, грабители прошли в спальню, где под кроватью хранились деньги. Они погрузили в сумки 57 млн руб., $900 тыс. и €290 тыс. По курсу на день ограбления сумма была равна 104,1 млн руб.

Затем преступники вместе с Коташенко на ее машине доехали по трассе М3 «Украина» до города Апрелевка. Там нападавшие пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

В октябре 2022 года суд приговорил Умеджона Жабборова к восьми годам и двум месяцам колонии. Остальные подозреваемые в нападении сбежали из России и были объявлены в розыск.

Певец и композитор Александр Градский умер в ноябре 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт.

Теги
Московская область ограбление Александр Градский
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