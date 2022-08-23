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Прокурор раскрыла детали ограбления вдовы Градского

Александр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Наро-Фоминском городском суде начались слушания по делу об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Прокурор Елена Левашова сообщила в суде, что Умеджон Жабборов и еще трое мужчин совершили нападение организованной группой с целью хищения имущества в особо крупном размере, передает корреспондент РБК.

В суде Жаббаров сообщил, что не знал о разбойном нападении, оружие не использовал. «Мне сказали, что надо сыграть роль», — сообщил он в суде.

По версии следствия, организатором нападения являлся ранее судимый Ибрагим Халилов, уроженец Республики Таджикистан. В нее также входили Салихов, Гафоров и Жабборов. Их уголовные дела выделены в отдельное производство. Обвиняемые сбежали из России.

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Как говорится в обвинительном заключении, участники преступной группы проживали в гараже в деревне Новое Глаголево. Перед нападением злоумышленники вели наблюдение за Коташенко, изучали маршрут ее движения. Изначально четверо грабителей планировали устроить ДТП недалеко от фитнес-клуба, который обычно посещает вдова Градского. Позднее они отказались от этой идеи из-за оживленного автомобильного движения и наличия камер видеонаблюдения.

В суде вдова сообщила, что грабители знали о составе ее семьи и месте жительства.

16 января грабители врезались в заднюю часть Lexus, в котором находилась Марина Коташенко, на Mercedes белого цвета. Когда женщина вышла из машины, к ней подъехала Skoda серого цвета, в которой находились двое грабителей. Они нанесли ей несколько ударов по голове. Жаббаров пересел за руль Lexus, и все вместе отправились к дому вдовы Градского в деревню Мишуткино. На участниках нападения были одноразовые медицинские маски и перчатки.

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Халилов, угрожая женщине расправой над ней и ее детьми, потребовал деньги. Коташенко по требованию Халилова позвонила рабочим, которые были в тот момент на участке, и попросила их покинуть территорию.

Грабители вместе с женщиной прошли в спальню, где под кроватью хранились деньги. Они погрузили в сумки 57 млн руб., $900 тыс. и €290 тыс. По курсу на день ограбления эта сумма составила 104,1 млн руб. Затем грабители вернули Градской 5 млн руб.

После чего преступники вместе с Коташенко на ее машине проехали по трассе М3 «Украина» до города Апрелевка, где пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

В январе этого года в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья трое неизвестных спровоцировали аварию с участием Марины Коташенко, вдовы Александра Градского. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК), максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Певец Александр Градский умер в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 72 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
судебное слушание Александр Градский ограбление
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