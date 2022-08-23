Прокурор раскрыла детали ограбления вдовы Градского

Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Наро-Фоминском городском суде начались слушания по делу об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Прокурор Елена Левашова сообщила в суде, что Умеджон Жабборов и еще трое мужчин совершили нападение организованной группой с целью хищения имущества в особо крупном размере, передает корреспондент РБК.

В суде Жаббаров сообщил, что не знал о разбойном нападении, оружие не использовал. «Мне сказали, что надо сыграть роль», — сообщил он в суде.

По версии следствия, организатором нападения являлся ранее судимый Ибрагим Халилов, уроженец Республики Таджикистан. В нее также входили Салихов, Гафоров и Жабборов. Их уголовные дела выделены в отдельное производство. Обвиняемые сбежали из России.

Как говорится в обвинительном заключении, участники преступной группы проживали в гараже в деревне Новое Глаголево. Перед нападением злоумышленники вели наблюдение за Коташенко, изучали маршрут ее движения. Изначально четверо грабителей планировали устроить ДТП недалеко от фитнес-клуба, который обычно посещает вдова Градского. Позднее они отказались от этой идеи из-за оживленного автомобильного движения и наличия камер видеонаблюдения.

В суде вдова сообщила, что грабители знали о составе ее семьи и месте жительства.

16 января грабители врезались в заднюю часть Lexus, в котором находилась Марина Коташенко, на Mercedes белого цвета. Когда женщина вышла из машины, к ней подъехала Skoda серого цвета, в которой находились двое грабителей. Они нанесли ей несколько ударов по голове. Жаббаров пересел за руль Lexus, и все вместе отправились к дому вдовы Градского в деревню Мишуткино. На участниках нападения были одноразовые медицинские маски и перчатки.

Читайте на РБК Pro Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи Pro Эффект плацебо: можно ли силой мысли вылечиться от всех болезней Эффект плацебо: можно ли силой мысли вылечиться от всех болезней Статьи Pro Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Статьи Pro Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Инструкции Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи Pro Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме Инструкции Pro Как вы будете обучать сотрудников охране труда с 1 сентября Как вы будете обучать сотрудников охране труда с 1 сентября Инструкции

Халилов, угрожая женщине расправой над ней и ее детьми, потребовал деньги. Коташенко по требованию Халилова позвонила рабочим, которые были в тот момент на участке, и попросила их покинуть территорию.

Грабители вместе с женщиной прошли в спальню, где под кроватью хранились деньги. Они погрузили в сумки 57 млн руб., $900 тыс. и €290 тыс. По курсу на день ограбления эта сумма составила 104,1 млн руб. Затем грабители вернули Градской 5 млн руб.

После чего преступники вместе с Коташенко на ее машине проехали по трассе М3 «Украина» до города Апрелевка, где пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

В январе этого года в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья трое неизвестных спровоцировали аварию с участием Марины Коташенко, вдовы Александра Градского. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК), максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Певец Александр Градский умер в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 72 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт.