Напавшего на вдову Градского уроженца Таджикистана приговорили к 8 годам

Умеджон Жабборов (справа) (Фото: Владимир Ващенко / ТАСС)

Уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова, который в составе группы совершил разбойное нападение на вдову Александра Градского, Наро-Фоминский суд Московской области приговорил к восьми годам и двум месяцам колонии, передает ТАСС.

Суд учел частичное признание вины Жабборова и наличие малолетнего ребенка как смягчающие обстоятельства. А то, что Жабборов ранее был судим, суд признал обстоятельством отягчающим. Обвинение требовало для подсудимого десять лет заключения.

Как следует из текста приговора, Жабборов входил в преступную группу, созданную из граждан Таджикистана, проживающих в Московской области. Сам он работал в Москве в службе доставки. В обязанности осужденного входил сбор сведений о месте жительства потерпевшей и иных деталях ее жизни.

Кроме того, именно Жабборов нашел автомобиль «Мерседес» и с помощью него подстроил аварию с машиной вдовы Градского Мариной Коташенко. Позже к месту аварии подъехали другие злоумышленники, пригрозили женщине предметом, похожим на пистолет, избили ее и сели в ее машину. Вместе с потерпевшей приехали в ее загородный дом. Там они похитили принадлежащие Градской более 99 млн руб., после чего отвезли ее к месту ДТП и скрылись.

Суд установил остальных участников преступления, они находятся в розыске.

Кроме того, на суде выяснилось, что один из членов этой преступной группы ранее похитил 8 млн руб. из сейфа в квартире Александра Градского.

«В ходе следствия Жабборов рассказал о том, что один из соучастников нападения на Коташенко ранее напал на самого Градского. Он избил потерпевшего в его квартире, заставил того выдать код от сейфа с деньгами, после чего похитил 8 млн руб.», — говорилось в приговоре.

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