Гладков раскритиковал плитку в цветах флага Украины в Белгороде

Фото: v_v_demidov / VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал желто-синюю тротуарную плитку, которая использовалась при ремонте подземного перехода в Белгороде.

Во время прямого эфира во «ВКонтакте» Гладков, отвечая на вопрос об уместности такой расцветки, позвонил мэру Белгорода Валентину Демидову. Он попросил его разобраться с ситуацией в подземном переходе «Родина» в центре Белгорода. Демидов сообщил, что арендатор не согласовал цветовую схему, но заверил, что в ближайшее время цвета перехода будут изменены. Предполагалось, что расцветка перехода будет выполнена в белых, голубых и серых цветах, поскольку за нее проголосовали сами жители города.

Но на появившихся в соцсетях фотографиях видно, что плитка чередует синий и желтый цвета.

«Таких ошибок, конечно, не должно быть. <...> Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», — добавил Гладков после разговора с мэром.

Белгородская область регулярно обстреливается со стороны Вооруженных сил Украины. Днем 15 августа два человека получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе региона.