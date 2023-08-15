Губернатор Гладков: мужчина и женщина получили ранения при обстреле Шебекинского района

Два человека ранены после обстрела Шебекинского района

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Мужчина и женщина получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших», — написал губернатор.

Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в центральную районную больницу, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.

Накануне в Минобороны заявили, что в Белгородской области сбили два беспилотника. Гладков написал, что обломки после работы ПВО пробили крышу жилого дома, пострадавших не было.

После взрыва боеприпасов в Борисовском районе Белгородской области 13 августа губернатор сообщил об одном пострадавшем. Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, его госпитализировали.