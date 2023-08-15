Под Петербургом произошел крупный пожар из-за трансформатора

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В деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области возник пожар, предварительно, вспыхнул трансформатор, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Деревня находится недалеко от петербургской кольцевой автодороги (КАД), на юго-востоке от города Кудрово. Cтолб черного дыма от пожара видно из разных районов Петербурга.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на администрацию Заневского городского поселения сообщает, что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор был установлен сегодня, и он не выдержал нагрузки.

3 мая в деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. Загорелись покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м. Находившиеся в ангарах вертолеты эвакуировали из-за пожара на аэродроме.