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Под Петербургом произошел крупный пожар из-за трансформатора

МЧС: под Петербургом возник крупный пожар из-за трансформатора

Под Петербургом произошел крупный пожар из-за трансформатора
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В деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области возник пожар, предварительно, вспыхнул трансформатор, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Деревня находится недалеко от петербургской кольцевой автодороги (КАД), на юго-востоке от города Кудрово. Cтолб черного дыма от пожара видно из разных районов Петербурга.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на администрацию Заневского городского поселения сообщает, что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор был установлен сегодня, и он не выдержал нагрузки.

3 мая в деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. Загорелись покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м. Находившиеся в ангарах вертолеты эвакуировали из-за пожара на аэродроме.

Теги
Ленинградская область пожары МЧС
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