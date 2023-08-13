В Петербурге загорелся банный комплекс

МЧС: в Петербурге на площади более 300 кв. м загорелся банный комплекс

Пожар произошел в банном комплексе в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщило управление МЧС по городу.

Банный комплекс расположен в СНТ «Климовец». Загорелись четыре деревянных дома общей площадью 325 кв. м.

В тушении пожара участвовали 22 человека и пять единиц техники. Возгорание ликвидировали примерно через два часа. Информация о пострадавших не поступала.

11 августа в Саратове загорелся кирпичный склад, на котором хранился спирт. Пожарные тушили возгорание, не заходя в помещение, из брандспойтов.

Огонь охватил площадь 400 кв. м. Во время пожара пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.