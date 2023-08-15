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Тяжелораненых при взрыве в Махачкале эвакуируют на лечение в Москву

Замминистра Фисенко: тяжелораненых при взрыве в Махачкале эвакуируют в Москву
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Пострадавшие при взрыве в Махачкале, которые находятся в тяжелом состоянии, будут эвакуированы для лечения в федеральные лечебные центры и клиники Москвы, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Он рассказал, что в Махачкалу на самолете МЧС уже приехали специалисты из Центра медицины катастроф при Минздраве.

Они осмотрели всех пострадавших, которые были доставлены в больницы. Всего сейчас в лечебных учреждениях города находятся 60 человек, получивших ранения при взрыве на АЗС. 11 из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил Фисенко.

«Сейчас принимается решение по транспортировке и эвакуации пациентов в федеральные клиники Минздрава России и клиники города Москвы. Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы», — сказал Фисенко.

Ранее МЧС сообщило, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 направился в Дагестан для эвакуации пострадавших при взрыве на автозаправке.

«На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — сообщили в ведомстве.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки. По последним данным, жертвами взрыва стали 35 человек.

Теги
Махачкала взрыв Дагестан Минздрав
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