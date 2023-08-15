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Минздрав отменил приказ, регулирующий выдачу справок о смене пола

Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справок о смене пола
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справок о смене пола. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Этот документ был разработан, чтобы привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие с принятым 24 июля законом о полном запрете смены пола в России. Минздрав заявлял, что отменит подзаконные акты, регулирующие эти вопросы.

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране полностью запрещаются медицинские вмешательства, направленные на смену пола. После вступления закона в силу были аннулированы все соответствующие выданные справки, в том числе после операции, если люди еще не успели поменять паспорт.

В частности, документ запрещает медицинские вмешательства (включая применение лекарств), направленные на смену пола. Кроме того, если один из супругов сменил пол, это станет основанием для расторжения брака. Сменившие гендерный маркер россияне не могут усыновлять детей.

К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, сопряженных с нарушением формирования половых органов у детей.

Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму в конце мая, соавторами выступили более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями.

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Теги
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